В Нур-Султане начался суд над экс-главой Минкультуры Казахстана

22 июл. 9:45

Следственный суд по делу экс-министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы начался в столице республики.

В мае текущего года с санкции суда главу Национального музея Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы обвинили в хищении бюджетных средств. Он был арестован на два месяца. Как сообщили Службе по борьбе с коррупцией, в ходе реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах" было похищено 1,2 млрд тенге.

Пресс-секретарь экс-главы ведомства опроверг информацию об аресте Мухамедиулы, но спустя время власти подтвердили данную информацию.