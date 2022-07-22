Минздрав Грузии сообщил о ценах на турецкие лекарства

22 июл. 9:27

Лекарства, которые ввозятся в Грузию из Турции не будут дорожать, сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.

Напомним, что фармрынок Грузии открылся для Турции в середине января. В страну начали поступать медикаменты, намного дешевле отечественных аналогов.

"В Турции периодически происходят корректировки цен, и это не должно быть поводом для волнений. Точно то же самое произошло в феврале 2022 года, но это никак не отразилось на ценах на лекарства, ввозимые из Турции в Грузию", – приводит слова министра Sputnik Грузия.

Азарашвили также отметил, что начиная с января текущего года граждане Грузии сэкономили на лекарствах более $50 млн.