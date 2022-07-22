Гостей и жителей Сочи призвали быть осторожными из-за ливней

22 июл. 9:35

Локальные скопления воды наблюдаются в Сочи из-за сильных ливней, сообщает пресс-служба администрации города, уточняя, что дождь в городе начался в ночь на пятницу и продолжается в отдельных районах.

"Как и прогнозировали синоптики, в ночь на 22 июля в городе начались сильные дожди. В Лазаревском районе - осадки уже практически завершились - выпало 23 мм. Сейчас дождь отмечается в Центральном и Хостинском районах. Циклон движется в сторону Адлерского района. Из-за сильных осадков наблюдаются локальные скопления воды в разных частях города", - сообщает администрация.

В пресс-службе отметили, что уровень воды в реках не приближается к опасным отметкам.

"Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи города на данную минуту не работают", - добавили в администрации.