Вильфанд предупредил о засухе в Чечне и Кабардино-Балкарии

22 июл. 9:12

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в мае и июле был выявлен дефицит осадков в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ростовской области. Также в зону засухи попали Бурятия, Камчатка и Владимирская область.

"Есть регионы, где осадков не хватает. Наблюдается засушливость. В Ростовской области за первые две декады июля выпало всего лишь 18% от месячной нормы осадков. В мае и июне их тоже было меньше нормы", - приводит слова собеседника ТАСС.

Руководитель метеоцентра также отметил, что в ряде районов страны можно наблюдать почвенную засуху.