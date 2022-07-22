Источник анонсировал время запуска коридора для судов с зерном в Черном море

22 июл. 8:52

Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели, сообщил источник, знакомый с переговорами в Стамбуле. По его словам, необходимые гарантии были получены.

"Надеемся, что в ближайшие недели", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о том, когда планируется запуск коридора.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30 (совпадает с мск), в церемонии будут участвовать турецкий лидер и генсек ООН Антониу Гутерриш.