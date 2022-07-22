Минобороны РФ вывезло из Сирии 11 российских детей

22 июл. 8:45

Одиннадцать несовершеннолетних российских граждан в пятницу, 22 июля, вывезли из Сирии в Россию бортом Министерства обороны России.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "Сегодня ночью бортом Минобороны России из Сирии сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка привезли на родину еще одиннадцать российских детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети временно размещены в одной из федеральных медицинских клиник в Москве, где пройдут необходимые обследования и получат первичную психологическую помощь. "После ребята будут переданы в семьи своих родственников", также отмечено в сообщении.