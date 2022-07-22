В Сбербанке прокомментировали новые санкции Евросоюза

22 июл. 8:23

Новые санкции Евросоюза не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России, говорится в сообщении кредитной организации. Уточняется, что в настоящее время банк работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что накануне ЕС включил в список для введения ограничений Сбербанк. При этом Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Рестрикции предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран. Кроме того, банк был отключен от SWIFT.

"Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введённых ранее ограничений", - говорится в комментарии, передает РИА Новости.