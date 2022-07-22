Врач рассказал, чем опасен кофе

22 июл. 8:05

Регулярное чрезмерное употребление кофе может привести к изменению эмоционального фона, так как кофеин возбуждает центральную нервную систему, рассказал в беседе с радио Sputnik врач-нарколог Алексей Казанцев. По его словам, регулярное употребление большого количества кофе может привести к проблемам со сном, и изменениям настроения, повышения агрессии.

"Тут важно понимать, что кофеин сам по себе не может привести к агрессивности, тут должны быть сопутствующие негативные жизненные ситуации. Свою роль могут сыграть конфликты на работе, в быту или нехватка сна, передозировка кофеина может приводить к тревожному состоянию", - обратил внимание он.

Согласно рекомендации врача, суточная норма потребления бодрящего напитка не может превышать двух-трех чашек в день.