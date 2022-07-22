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Кобахидзе уличил президента Грузии в нанесении вреда республике

Кобахидзе уличил президента Грузии в нанесении вреда республике

Президент Грузии Саломе Зарубишвили не может создать серьезных проблем правительству государства, поскольку не имеет весомых полномочий в парламентской республике, но наносит стране вред, критикуя власти.

Об этом заявил глава грузинской правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает "Первый канал Грузии". "Мы много раз пытались ей что-то объяснить. Делились гораздо большим количеством информации, чем можем предоставить общественности", - сказал он.

Кобахидзе далее отметил, что у партии власти, как и членов правительства, нет интереса вступать в какие-то публичные дискуссии с Зарубишвили, из-за ограниченности ее полномочий как президента.

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