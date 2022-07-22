Чавушоглу: Анкара надеется на скорый выход из продовольственного кризиса

22 июл. 7:45

Турция ведет активную работу по устранению преград на пути разрешения украинского кризиса и начала экспорта зерна из блокированных черноморских портов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает "Анадолу", министр, комментируя мирные усилия Анкары по ситуации в Украине,выразил надежду на то, что в ближайшие дни общественность получит позитивные вести по теме продовольственного кризиса. "В данном вопросе Турция активно контактирует, как с РФ и Украиной, так и с ООН. Надеемся на результативность", - сказал он, подчеркнув значимость последнего заседания рабочих групп по Украине в Стамбуле.

Чавушоглу отметил, что и сторонники, и противники Анкары признают вклад Турции в урегулирование продовольственной проблемы.