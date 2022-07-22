Батуми примет детский фестиваль

22 июл. 5:25

Большой детский фестиваль под названием "Все лето в один день" откроется в курортном городе Батуми 22 июля.

Старт фестивалю будет дан 12:00. В рамках фестиваля будут объединены познавательные и развлекательные активности.

"Задачей общественного вещателя является быть интересным и современным для аудитории всех возрастов", - заявила директор Первого канала Тинатин Бердзенишвили.

По ее словам, среди намеченных задач – создать как можно больше возможностей для молодых творцов, создателей медиапродуктов и предложить молодой аудитории постоянно обновленную программу.

На территории, прилегающей к башне Азбуки, состоится второй по счету фестиваль чтения книг под названием "Полка книг". Дети и их родители смогут читать в комфортной среде и обмениваться книгами. Также у них будет возможность послушать лекции, получить призы и играть вместе с ведущим Александром Лорткипанидзе.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится грандиозный концерт, вести который будет пианист Давид Аладашвили.