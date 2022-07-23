Раскрыта тайна о том, какие боевые дроны использует Израиль

В среду было названо четыре ударных дрона, находящиеся на вооружении Армии обороны страны. Ранее это считалось тайной, разглашение которой запрещалось на протяжении 30 лет военной цензурой. Наконец, разрешено раскрыть правду: у Израиля есть дроны, которые он использует для нанесения смертоносных ударов по целям у своих границ и далеко за их пределами.

Как отмечает The Jerusalem Post, на протяжении многих лет Израиль считается лидером в области беспилотных технологий: страна продала сотни платформ армиям по всему миру. В Израиле эскадрильи дронов принимали участие в бесчисленном количестве операций по разведки и сбору данных. Они были задействованы для поражения целей в Сирии, Ливане, Секторе Газа и в других странах в рамках кампании ЦАХАЛа ”война между войнами”. Хотя постоянный жужжащий звук знаком жителям Бейрута и Сектора Газа, израильские журналисты, сообщая об атаках, вынуждены были приписывать использование термина ”боевые дроны” иностранным СМИ, а сами при этом сообщали о ”воздушных средствах” или ”беспилотных летательных системах”. Использование дронов было широко задокументировано западными СМИ, а в 2011 году Wikileaks опубликовало тысячи документов, подтверждающих использование подобных платформ Армией обороны Израиля для точечных ударов в Секторе Газа. В ходе одной из таких атак в 2004 году был убит лидер Хамаса Ахмед Яссин.

О каких именно дронах идет речь?

На вооружении ЦАХАЛа находится четыре основных ударных дрона: IAI ”Эйтан” (Heron TP), Зик ”Гермес 450”, "Кохав" или ”Гермес 900” и Shoval (Heron 1).

”Эйтан”, известный по всему миру как Heron TP - рабочая лошадка Армии обороны Израиля. Мультифункциональная платформа с многочисленными конфигурациями полезной нагрузки может исполнять широкий спектр задач, в том числе собирать разведданные, осуществлять наблюдение, обнаруживать цели и тому подобное. Оснащенный спутниковым каналом связи и электрооптическими инфракрасными датчиками ”Эйтан” может не только предоставлять разведданные наземным силам в боевых условиях, но также следовать и атаковать движущиеся цели. Дрон оснащен автоматической системой взлета и посадки (ATOL), спутниковой системой связи (SATCOM) для увеличения дальности полета, а также расширенной авионикой. Размах крыльев 15-метрового дрона составляет 26 метров, а спутниковая система позволяет выполнять миссии за пределами видимости. Длительность полета ”Эйтана” составляет 30 часов. Дрон способен пролететь до тысячи километров на максимальной высоте в 12 тыс. метров. Благодаря возможности передачи точных данных, Израиль чаще всего выбирает именно этот дрон для нанесения ударов по целям во вражеских странах. ”Эйтан” использовался во время операции ”Литой свинец” в 2008 году, еще до того, как он был поставлен на вооружение ЦАХАЛа. Он также был задействован в операции ”Нерушимая скала” в Секторе газа в 2014 году, а также в ходе последующих столкновений с управляемым Хамасом анклавом.

”Гермес 450” стал первым доном, произведенным для армии израильской компанией Elbit Systems. Будучи 20 лет на вооружении у ВВС, он активно использовался в Секторе Газа, а также в Ливане во время Второй ливанской войны в 2006 году. Максимальная высота полета ”Гермеса 450” - 5,5 тыс. метров, а дальность - 300 км. Длительность полета составляет 18-30 часов при использовании дополнительных топливных баков. Дрон среднего размера с многочисленными конфигурациями полезной нагрузки может работать с двумя полезными нагрузками одновременно, запускаться вручную или эксплуатироваться полностью автономно.

”Гермес 900” - многоцелевой беспилотный летательный аппарат нового поколения средней дальности и высокой продолжительности полета от компании Elbit Systems. Высота полета - более 9 тыс. метров, продолжительность - 36 часов. Размах крыльев ”Гермеса 900” - 15 метров, длина фюзеляжа - 8,3 метра, а максимальная взлетая масса - 1100 кг. Максимальная масса полезной нагрузки - 300 кг. Платформа, созданная на основе дрона ”Гермес 450”, в два раза мощнее и функциональнее, чем предыдущая модель. БПЛА может нести различные виды полезной нагрузки и выполнять миссии по обеспечению превосходства в воздухе, длительному наблюдению, захвату цели и сбору разведданных.

Shoval, разработанный Авиационной промышленностью Израиля, находится на вооружении ВВС с 2007 года. Продолжительность полета дрона составляет 36 часов, максимальная высота - 9 тыс. метров. Спектр операционных задач ограничен только доступностью топлива. Операционная дальность - более тысячи километров. Выполняемые задачи - разведка и поддержка боевых миссий. Оснащенный спутниковыми каналами связи и электрооптическими инфракрасными датчиками дрон оказывает разведывательную поддержку наземным войскам. Он способен отслеживать взрывчатые вещества с воздуха и уничтожать вражеские цели с помощью собственных систем вооружений. Благодаря бесшумному двигателю Shoval может использоваться в городских условиях для разведки на больших расстояниях, где важна низкая степень обнаружения.