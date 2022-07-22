Росатом начал строительство АЭС в Египте 

Российско-египетская делегация во главе с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым и министром электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммедом Шакером на этой неделе дала старт работам по заливке бетона в основание фундаментной плиты энергоблока № 1 АЭС "Эль-Дабаа".

Российская государственная корпорация Росатом строит первую египетскую атомную электростанцию в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.В России работает четыре блока с реакторами этого новейшего поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

АЭС в Египте строят в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу еще 11 декабря 2017 года, согласно которым российская сторона не только построит станцию, но и будет оставлять ядерное топливо на весь жизненный цикл АЭС, а также поможет в обучении персонала и поддержит в эксплуатацию станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Bloomberg отмечает, что Росатом, крупнейший в мире поставщик ядерного топлива и реакторов, не попал под американские и европейские санкции. Для России это не первый крупномасштабный энергетический проект в Египте. Советский Союз, например, помогал в строительстве Асуанского гидроузла в 1960-х годах. Российский президент Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах ас-Сиси присутствовали на церемонии подписания соглашения о строительстве реакторов в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в $30 млрд, и большая часть суммы обеспечивается кредитом из Москвы.

Связи между Египтом и Россией укрепились после прихода ас-Сиси к власти в 2014 году, при этом отношения с западными партнерами Каир также сохранил. В этом году Египет участвовал в Петербургском международном экономическом форуме и закупил значительные объемы пшеницы у России. В то же время Египет заключил с Израилем соглашение на увеличение поставок газа в ЕС, который стремиться снизить свою зависимость от энергетического импорта из Москвы.

Проект Росатома был отложен после того, как в 2015 году российский лайнер с 224 пассажирами на борту был сбит над территорией Египта. Полеты между двумя странами были возобновлены только в прошлом году, что привело к укреплению египетского туристического сектора, ранее привлекавшего большое количество россиян.

Российская спецоперация на Украине и последовавшие американские и европейские санкции практически не повлияли на международный интерес к технологиям компании. Помимо Египта, после начала конфликта государственное предприятие также продвигает проекты в Венгрии и Мьянме. В 2020 году Росатом объявил, что выбрал три египетские компании, которые будут помогать в строительстве АЭС на средиземноморском побережье.