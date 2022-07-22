Иран увеличивает поставки нефти в Венесуэлу

Иран увеличивает поставки основного сорта нефти, используемого Венесуэлой для повышения производительности стареющих НПЗ и высвобождения ее собственной нефти для последующего экспорта, пишет Reuters. За последние годы две страны, попавшие под американские санкции, укрепили энергетическое сотрудничество: венесуэльская тяжелая нефть и другое сырье обменивается на иранский бензин, конденсат, комплектующие для нефтеперерабатывающих заводов и техническую поддержку.

Обмен увеличился в мае, когда стороны подписали соглашение о ремонте венесуэльского НПЗ ”Эль-Палито” после уже проведенной предварительной работы на крупнейшем предприятии страны.

В июле государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA получит 4 млн баррелей иранской тяжелой нефти, что на 1,07 млн больше июньского импорта, и аналогично объемам, отправленным в мае, когда был подписан контракт с иранской государственной компанией Naftiran Intertrade Co. Груз будет доставлен в венесуэльский порт Хосе к концу месяца на двух супер-танкерах под иранским флагом - ”Херби” и ”Серена”. Согласно данным аналитической компании Refinitiv Eikon, сигналы транспортеров в последний раз были получены в июне у Эль-Фуджайры (ОАЭ).

PDVSA перерабатывает иранскую нефть на своих НПЗ, таким образом получая подходящий сорт для производства топлива. Поставки из Ирана также позволяют государственной компании использовать свои легкие сорта для смешивания и экспорта.

Ближневосточная нефть поможет PDVSA пополнить запасы основного экспортного сорта, Merey, который в основном закупают азиатские переработчики. Согласно документам, объемы производства в Венесуэле упали до миллиона баррелей в день в начале июля.

PDVSA также продолжает ежемесячно импортировать около 2 млн баррелей иранского конденсата, с помощью которого создаются экспортные смеси.

Венесуэльское нефтяное производство в июне упало до самого низкого уровня с октября 2020 года из-за ремонта на главном нефтеперерабатывающем заводе стране и задержек с разрешениями на отгрузку: PDVSA внесла изменения в контракты, прописав условие предоплаты груза.