В Грузии выставили на продажу самый титулованный футбольный клуб страны

22 июл. 0:20

Тбилисский футбольный клуб "Динамо" выставлен на продажу. Об этом говорится в заявлении владельца клуба Романа Пипия, размещенном на сайте команды.

Он подчеркнул, что в последнее время неоднократно думал о продаже "Динамо" и уверен в правильности такого решения.

"Этот клуб с первой минуты покупки для меня является драгоценным и главным объектом опеки. Именно исходя из лучших интересов "Динамо Тбилиси" я верю, что это решение является обязательным для его развития", - сказано в сообщении.

Пипия отметил, что сейчас него не хватает финансовых ресурсов для управления клубом. Он сообщил, что в настоящее время также рассматривается возможность управлять "Динамо" в качестве акционерного общества, передает ТАСС.

Напомним, Тбилисское "Динамо" было основано в 1925 году. Команда 18 раз становилась чемпионом страны. Пипия владеет клубом с 2011 года.