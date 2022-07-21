На горе Эльбрус построят восемь горнолыжных трасс и две канатные дороги

21 июл. 23:55

До конца 2022 года на горе Эльбрус будет построено восемь новых горнолыжных трасс и две канатные дороги. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства Кабардино-Балкарии.

Строительство идет восточнее станции "Мир".К декабрю 2022 года здесь появится открытая четырехместная канатная дорога протяженностью 203 метра, закрытая канатная дорога протяженностью 830 метров и восемь новых горнолыжных зон всех уровней сложности общей протяженностью 6,2 км.

Напомним, горнолыжный курорт "Эльбрус" находится на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Ранее глава республики Казбек Коков сообщил, что общий объем инвестиций в развитие курорта "Эльбрус" до 2024 года составит 15,2 млрд рублей.