Чечня за год потратит на реализацию нацпроектов более 15 млрд рублей

21 июл. 23:50

В Чечне на реализацию национальных проектов 2022 году потратят 15,4 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Муслим Хучиев.

Он подчеркнул, что в этом году предусмотрено строительство, приобретение, реконструкция, капитальный ремонт, благоустройство и рекультивация 215 объектов.

"На сегодняшний день техническая готовность 105 объектов составляет от 50 до 100%. При этом стоит отметить, что риски неосвоения бюджетных средств отсутствуют", - поведал Хучиев.

Председатель правительства ЧР также сообщил, что планируется выполнять мероприятия, направленные на достижение 137 показателей. "Процент достижения 70 показателей уже составляет 100 и более процентов. Они затрагивают важнейшие отрасли: здравоохранение, образование, демографию, туризм, предпринимательство и другие", - приводит его слова ТАСС.