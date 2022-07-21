В Чечню из Иордании привезли отросток дерева, под которым отдыхал пророк Мухаммед

21 июл. 23:15

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев привез из Иордании отросток оливкового дерева, под которым отдыхал пророк Мухаммед, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Возраст дерева достигает 1500 лет. Оно растет посреди пустыни в провинции Аль-Азрак. Селекционеры приложили усилия, чтобы взрастить такой отросток. Кадыров признался, что с появлением реликвии в Чечне сбылась его давняя мечта.

"Я сердечно поздравляю мусульман республики с этим знаменательным событием! Для нас большая честь и огромная радость высадить этот небольшой отросток на нашей земле", - написал он во "ВКонтакте".

