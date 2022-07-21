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Производитель Macallan договорился о продаже бизнеса в России

Производитель Macallan договорился о продаже бизнеса в России

Производители бурбона Jim Beam и виски Macallan достигли договоренности о продаже бизнес в России местному руководству компании Maxximum Russia. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте американо-японской компании Beam Suntory.

В пресс-релизе также сказано, что за последние месяцы компания пересмотрела подход к ведению бизнеса в России.

"Поставки Beam Suntory не будут возобновлены, поскольку мы продолжаем соблюдать все применимые законы, включая международные санкции", - приводит сообщение компании ТАСС.

Напомним, поставки продукции Beam Suntory в Россию были приостановлены в начале марта 2022 года.

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