Евросоюз утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

21 июл. 23:06

Евросоюз вновь расширил санкции против России, в седьмой пакет санкций включены семь организаций и 48 российских граждан.

Согласно постановлению, опубликованному в четверг в "Официальном журнале ЕС", санкции вводятся против Сбербанка, фонда "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, мотоклуба "Ночные волки". Также в санкционный список включены первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, бывший генпрокурор России Юрий Чайка, совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, а также его сын Станислав Чемезов, дочь главы "Транснефти" Николая Токарева Майя Болотова, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также ряд российских силовиков и депутатов.

Рестрикции вступили в силу с момента публикации.