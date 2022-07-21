Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

21 июл. 21:57

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны поговорили об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей. Особое внимание было уделено расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Президент России и наследный принц Саудовской Аравии также обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке. В частности, они отметили необходимость продолжить координацию в рамках ОПЕК+ и констатировали, что члены объединения последовательно выполняют обязательства для поддержания баланса на мировом рынке энергоносителей.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии с учетом прошедшего 19 июля трехстороннего саммита в Тегеране.