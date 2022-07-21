Турция, Азербайджан и Пакистан подписали "Стамбульскую декларацию"

21 июл. 22:29

В четверг в ходе второй трехсторонней встречи председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции состоялось подписание Стамбульской декларации.

Декларация приведет к большему развитию отношений между тремя странами. Документ подписали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого Национального собрания Турции профессор Мустафа Шентоп и руководитель Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан Раджа Первез Ашраф, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Первая трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции состоялась около года назад, на ней был создан тройственный формат разнопланового сотрудничества. Эта платформа акцентирует весомую роль парламентской дипломатии как важного инструмента международного сотрудничества в современную эпоху, отметила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

"Мне хотелось бы отметить и Стамбульскую декларацию, принятую в русле второй трехсторонней встречи. В ней отражено единство мыслей и наша общая позиция по многим существенным вопросам. В этом смысле, Декларация важна тем, что показывает взаимное доверие и взаимную же поддержку парламентов наших братских стран", - заявила Гафарова.

Она отдельно выразила "признательность парламентам братских стран за их поддержку восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации земель Азербайджанской Республики, а также установлению на Южном Кавказе добрососедских отношений, основанных на принципах суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ".