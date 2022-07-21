Туркменистан намерен нарастить поставки энергоресурсов

21 июл. 21:52

Туркменистан готов увеличить поставки энергоресурсов и расширить их транзитную конфигурацию. Об этом заявил президент страны Сердар Бердымухамедов на Четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоялась в городе Чолпон-Ата в Киргизии.

"Готовы рассмотреть вместе с партнерами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации", - цитирует туркменского лидера РИА Новости.

Бердымухамедов подчеркнул, что Ашхабад рассчитывает на продолжение и расширение сотрудничества в энергетической сфере. При этом он напомнил, что у стран региона уже есть опыт реализации крупного проекта - газопровод Туркменистан- Узбекистан-Казахстан-Китай.