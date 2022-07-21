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На развитие курорта "Эльбрус" выделено 3 млрд рублей

На развитие курорта &quot;Эльбрус&quot; выделено 3 млрд рублей

До конца текущего года Кабардино-Балкария получит на развитие туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" из федерального бюджета 3 млрд рублей, об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Казбек Коков по итогам встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Глава региона отметил, что на "Эльбрусе" реализуют 13 проектов, ведется строительство подвесных канатных дорог, обустраиваются высокогорные лыжные трассы, благоустраиваются поляны Азау, проводится модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры, ведется проектирование сервисного центра и систем искусственного снегообразования.

По словам Кокока, туристическая отрасль входит в число наиболее инвестиционно привлекательных в Кабардино-Балкарии.

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