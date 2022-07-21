Соглашение об экспорте зерна будет подписано в Стамбуле 22 июля

21 июл. 20:53

В пятницу, 22 июля, во дворце Долмабахче в Стамбуле состоится церемония подписания соглашения о создании зернового коридора. Об этом сообщили в администрации президента Турции.

Церемония начнется в 16:30 по местному времени (совпадает с московским – прим. ред). В ней примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе представители России, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по урегулированию "зернового вопроса". Глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал 18 июля о достижении договоренности по созданию зернового коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции по Черному морю.