У Осетинского театра будет своя детская студия

21 июл. 23:30

Уже в октябре на базе Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. В. Тхапсаева во Владикавказе откроется детская студия, группы которой будут состоять из 15 детей и подростков в возрасте от семи до 17 лет, сообщил художественный руководитель театра Гиви Валиев.

"Детская школа-студия откроется в театре заработает в октябре. Ребят будут обучать актерскому мастерству, вокалу, хореографии, сценическому движению. С ними будут заниматься лучшие педагоги по актерскому мастерству - лучше, чем актеры Осетинского театра, ему никто не научит. В республике точно", - рассказал Валиев, передает ТАСС.

Тем участникам студии, которые захотят связать жизнь с актерским мастерством, театр поможет при поступлении в профильный вуз, учеников также будут привлекать к спектаклям театра.