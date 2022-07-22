В Краснодаре пройдет уже вторая "Зеленая суббота" 

22 июл. 1:22

В предстоящий выходной, 23 июля, в Краснодаре пройдет акция "Зеленая суббота" по обмену вещами, на которой горожане смогут обменяться посудой, предметами интерьера, мебелью и комнатными растениями и даже одеждой, обувью и аксессуарами.

"Такие акции способствуют продвижению осознанного потребления и экологичного образа жизни, снижают экономическую нагрузку на жителей в текущий непростой период. Обмен вещами может не только продлить срок использования вещей, но и стать частью экологического просвещения, формирования культуры осознанного потребления", - написали на сайте "Зеленой субботы", передает портал Юга.ру.

Организует акцию Российская экологическая партия "Зеленые" при поддержке Минприроды России. Стоит отметить, что это уже не первая "Зеленая суббота" в Краснодаре: 30 апреля жители города менялись электронной и бытовой техникой.