В Азербайджане снимут сериал по трагедии Гусейна Джавида "Шейх Санан" 

22 июл. 3:41

Уже осенью азербайджанские зрители смогут увидеть киносериал, рассказывающий о трагической любви мусульманина шейха Санана к грузинке-христианке Хумар.

Сериал будет создан по мотивам одноименной трагедии азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида. Произведение будет экранизировано впервые, его снимет Общественное телевидение Азербайджана в Гахском районе страны, передает Sputnik Азербайджан.

Главные роли в 12-серийном фильме исполняют известные актеры Вафа Зейналова, Эсмиральда Абдуллаева, Турал Ахмад и другие, а Санана сыграет Санан Алляз.

"Шейх Санан" - одно из лучших произведений Гусейна Джавида. Оно вышло в свет в 1917 году. Трагедия рассказывает о любви мусульманина шейха Санана к грузинке-христианке Хумар. Хоть шейх и получил духовное образование, он проникается глубокими сомнениями в отношении многих установлений религии, что вызывает гнев окружающих фанатиков. Ради своей любви герой даже готов сменить религию, но спасение влюбленные находят в гибели, так как больше не могут бороться против общества.