Болгария заинтересована в азербайджанском газе

21 июл. 21:27

Азербайджан для Болгарии является важным стратегическим партнером в сфере поставок газа, сообщил премьер европейской страны Кирил Петков в четверг по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном продолжает активно развиваться с упором на расширение отношений в энергетической и транспортной сферах", - заявил он, передает Болгарское национальное радио.

По словам Петкова, Болгария рассматривает "Азербайджан как важного партнера в сфере диверсификации поставок природного газа и повышения энергетической безопасности Восточной и Юго-Восточной Европы".