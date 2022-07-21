Лавров отправится в Ташкент на СМИД ШОС

21 июл. 21:16

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с двухдневным визитом посетит Узбекистан, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28-29 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прием участие в заседании министров иностранных дел государств - членов ШОС в Ташкенте", - сказала Захарова.

Она добавила, что министры на встрече «уделят приоритетное внимание вопросам содержательного наполнения предстоящего заседания глав государств - членов ШОС, запланированного на 15-16 сентября в Самарканде".

По словам Захаровой, в ходе заседания "состоится обмен мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки дня".

Также в Ташкенте у Лаврова "запланирован ряд двусторонних встреч".