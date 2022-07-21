Россия ответила Австралии расширением стоп-листа

21 июл. 21:05

Москва дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 граждан Австралии, среди них представители силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии, следует из заявления МИД РФ, распространенного в четверг.

"В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний - подрядчиков оборонного сектора Австралии", - сообщает МИД.

Ранее Австралия ввела первый пакет автономных санкций в отношении россиян, которые подозреваются в преступлениях, связанных с коррупцией, а также против тех, кто, по мнению властей страны, "причастен к смерти" юриста Сергея Магнитского.