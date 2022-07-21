В Кабардино-Балкарии провели высокоскоростной интернет в туристических местах Чегет и Шато-Эркен

21 июл. 20:42

В Кабардино-Балкарии (КБР) подключили к высокоскоростному интернету популярные туристические места – гору Чегет и замок Шато-Эркен. Об этом сообщили в региональном министерстве курортов и туризма.

"Так, МТС разогнала мобильный интернет в районе достопримечательности – замка Шато-Эркен, а "Мегафон" расширил покрытие сети 4G в Приэльбрусье", – приводит сообщение министерства ТАСС.

Как отмечается, после запуска базовых станций LTE (от "Мегафона") средняя скорость мобильного интернета на склонах Чегета теперь составляет 15-30 Мбит/с, а максимальная - 75 Мбит/с. В результате расширения сетей МТС скорость и объем трафика увеличились в два раза.