В Домодедово назвали главные направления за первое полугодие 2022 года

21 июл. 20:19

В январе-июне этого года Сочи, Санкт-Петербург, Анталья и Ереван оказались самыми популярными направлениями у пассажиров столичного аэропорта Домодедово.

"Сочи, Санкт-Петербург, Анталья и Ереван - самые популярные направления у пассажиров аэропорта Домодедово", - сообщила пресс-служба авиагавани.

Топ-5 направления на внутренних авиалиниях в первой половине 2022 года составили Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды и Екатеринбург, уточнили в Домодедово. На данные направления пришлось порядка 14,5 тыс рейсов.

Топ-5 международных направлений кроме Антальи и Еревана включает Ташкент, Минск, Ош - более 6 тыс рейсов.