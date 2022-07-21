Российские вина будут пить в Азии, Африке и на Ближнем Востоке

21 июл. 20:13

Новые направления экспорта отечественных вин назвали в Минсельхозе РФ, ожидается, что вина будут продаваться в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Увеличение производства и повышение качества российского вина открывает новые возможности для экспорта", - говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

В этом году Россия серьезно нарастила производство игристых вин - на 30,3%, а также коньяка – на 15,5%. В целом производство винодельческой продукции в РФ в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,8%, до 25,6 млн декалитров.

В министерстве отметили, что в этом году нарушились отдельные экспортные маршруты, рынки ряда стран фактически закрылись. "В этих условиях возрастает значимость работы по расширению географии экспорта и поиску альтернативных рынков сбыта, в том числе в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые проявляют большую заинтересованность в российской продукции", - поделились в ведомстве.

В "Абрау-Дюрсо" видят перспективы выхода на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В "Кубань-Вино" подчеркнули, что "несмотря на любые экспортные планы и перспективные направления, отечественный покупатель всегда будет опорой и основой для российских виноделов".