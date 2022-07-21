Квалификация Лиги Конференций: "Арарат-Армения" не смог переиграть "Пайде"

21 июл. 19:56

В четверг, 21 июля, проходят первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.

Только что в Ереване закончилась встречи между местным клубом "Арарат-Армения" и эстонским "Пайде". Команды сыграли вничью 0:0.

Также уже завершились матчи с участием казахстанских команд. "Кайрат" уступил в Алматы венгерскому клубу "Кишварда" (0:1), "Кызыл-Жар" проиграл в Нур-Султане хорватскому "Осиеку" (1:2), а "Тобол" со счетом 2:1 переиграл в Костанае "Линкольн" из Гибралтара.

Ответные встречи пройдут 28 июля.