Генсек ООН приедет в Турцию для договоренностей по зерну

21 июл. 19:41

Генеральный секретарь Организации Объеденных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в скором времени собирается посетить Турцию. Об этом сообщили источники в ООН.

По их данным, на этой неделе там будут подписаны договоренности по экспорту украинского зерна.

"Генсек ООН скоро направится в Турцию. Это (подписание договоренности – прим. ред.) должно состояться на этой неделе. Такой была задача", - приводит слова одного из источников РИА Новости.

Второй источник отметил, что "есть еще нерешенные вопросы, которые необходимо решить, прежде чем сделка может быть заключена".

Напомним, на прошлой неделе представители России, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по урегулированию "зернового вопроса". Глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал 18 июля о достижении договоренности по созданию зернового коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции по Черному морю.