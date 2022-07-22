Жара может оставить Европу без солнечных батарей

Экстремальная жара лишь снижает эффективность солнечных батарей в Европе. Эксперты говорят, что выработка энергии упала ниже обычных для весны уровней именно из-за аномальной жары. Хотя в последние дни мощность генерации солнечной энергии была относительно высокой, никаких рекордов по выработке энергии можно не ждать, пишет Oil Price.

Рекордная жара в Европе совсем не означает рекордную выработку солнечной энергии, поскольку экстремально высокие температуры фактически снижают эффективность солнечных батарей. По словам британских экспертов, поскольку на этой неделе температура в Великобритании побила исторический температурный рекорд, превысив 40°C, от солнечной энергетики не стоит ждать грандиозных результатов, так как в условиях очень высоких температур эффективность отрасли снижается.

В Метеорологическом бюро Великобритании сообщили, что в этот вторник в Конингсби, графство Линкольншир, была зафиксирована температура 40,3°C, добавив, что температура в Великобритании превысила 40°C впервые за всю историю наблюдений.

Однако из-за этой аномальной жары объем солнечной энергии упал ниже уровней, которые обычно достигаются весной, когда солнце светит чаще, но температура воздуха ниже. "Именно благодаря балансу между освещенностью и температурой рекордная пиковая мощность всегда приходится на апрель или май, потому что именно тогда сохраняется солнечная, но относительно прохладная погода", - сказал старший научный сотрудник Университета Шеффилда Джейми Тейлор.

По данным британской организации Solar Energy UK, хотя за последние дни генерация солнечной энергии была относительно высокой, рекорды по выработке энергии побиты не были. "На самом деле жара снижает эффективность солнечных батарей", - заявил BBC исполнительный директор Solar Energy UK Крис Хьюитт. "Так что не ждите каких-либо рекордов", - добавил он.

При очень высоких температурах поток электронов внутри элемента нарастает, что вызывает падение напряжения и эффективность солнечной панели. По данным американского поставщика оборудования для солнечной энергетики CED Greentech, в жаркую погоду солнечные панели в среднем могут терять 10-25% своей эффективности. "Хоть это может показаться нелогичным, но повышение температуры негативно влияет на эффективность солнечных панелей. Рабочие параметры солнечных фотоэлектрических станций проверяются при температуре 25°C, и в зависимости от места их установки повышение температуры может снизить их эффективность на 10-25%. По мере увеличения температуры солнечной панели выходной ток увеличивается экспоненциально, а выходное напряжение уменьшается линейно", - отметили в компании CED Greentech.