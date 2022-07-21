Президент распустил парламент Италии

21 июл. 19:36

Президент Италии Серджо Маттарелла провел обсуждения с обеими палатами парламента страны и подписал декрет о его роспуске.

"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров", - сообщается на сайте президента Италии.

В Италии с весны наблюдается правительственный кризис, связанный с противоречиями между партиями правящей коалиции и кабмином. Премьер-министр Марио Драги в июле уже дважды подавал прошение об отставке.