Ингушетия впервые примет туристический форум 

21 июл. 19:27

В Джейрахском районе Ингушетии 22 июля пройдет первый туристический форум "Армхи-2022", информирует пресс-служба главы и правительства республики.

Мероприятие будет организовано на базе одноименного курортного комплекса. "22 июля в актовом зале курортного комплекса "Армхи" пройдет первый туристический форум "Армхи-2022". В его программе: новые форматы отдыха в регионе, обсуждение перспективы создания регионального турпродукта и туристического кластера, участникам представят реальные кейсы и инструменты для развития внутреннего туризма и стимулирования бизнес-активности туроператоров, а также способы привлечения инвестиций в туризм", - указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что форум станет место встречи представителей региональной власти, инвесторов, экспертов и сотрудников туротрасли республики. Стороны обсудят последние тренды, маршруты и приоритетные задачи, стоящие перед отраслью.