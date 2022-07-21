Экспорт автомобилей из Турции в Грузию упал на 20%

21 июл. 19:11

За первые шесть месяцев 2022 года экспорт автомобилей из Турции в Грузию сократился до $45,8 млн - на 20,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, пишет TurkicWorld со ссылкой на министерство торговли Турции.

В январе-июне этого года экспорт автомобилей из Турции в Грузию снизился на 20,4%, при этом в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года экспорт вырос на 20,6% и составил $7,99 млн.

С начала года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки в целом вырос на 6,1% по сравнению с прошлым годом и составил $15,3 млрд.