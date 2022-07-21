Жителям Сочи запретят купаться на три дня из-за штормов и ливней

21 июл. 18:55

В Сочи закроют для купания все городские пляжи на время действия штормового предупреждения. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на мэра Алексея Копайгородского.

Также в городе ограничат работу природных объектов показа в национальном парке и заповеднике.

"Главам внутригородских районов и сельских округов необходимо провести оповещение населения, организовать посты наблюдения за руслами рек, передислоцировать технику и аварийные бригады для предотвращения и скорейшей ликвидации возможных последствий удара стихии", - поведал мэр.

Он также акцентировал внимание на том, что при первых признаках опасности необходимо вывести людей и убрать автомобили с прибрежной зоны и из устьев рек.

Ранее В ГУ МЧС сообщили, что в Краснодарском крае в ближайшие три дня будет действовать штормовое предупреждение.