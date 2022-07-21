Дагестан может начать добычу лития на трех месторождениях

21 июл. 18:47

Возможность освоения редкометальных ресурсов в Дагестане обсудили в четверг власти республики и представители РАН, сообщает пресс-служба главы республики.

Правительство Дагестана и РАН подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, образования и высоких технологий.

"Сегодня для экономики всей страны становится ощутимой проблема получения лития. Поэтому его добыча становится стратегической целью, в том числе связанной с обороноспособностью нашего государства. В Дагестане сегодня есть три потенциальных месторождения – Тарумовское, Берикейское и Южно-Сухокумское. Они все подземные и содержат гидроминеральные рассолы", – отметил Сергей Меликов, его слова приводит пресс-служба.

В России появился риск дефицита литиевого сырья из-за ухода крупнейших поставщиков – Чили и Аргентины. Литий может использоваться в оборонной, космической, автомобильной и энергетической отраслях. Потенциал Дагестана по извлечению карбоната лития – до 6 тыс тонн в год.

По словам Меликова, республика получает предложения по реализации инвестиционных проектов в части разработки месторождений, но

работы не начнутся без серьезной экспертной оценки и научного обоснования, которые как раз может дать РАН.

"Республика в этом отношении рассматривает привлечение инвестиций и реализацию проекта по принципу государственно-частного партнерства. Мы готовы быть участниками этого процесса и идти по пути создания инновационного кластера", – заявил глава Дагестана.