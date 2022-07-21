В медицинских учреждениях Ставропольского края ввели масочный режим

21 июл. 17:58

В медицинских учреждениях Ставропольского края вводится масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"По распоряжению регионального Минздрава в медицинских учреждениях вводится режим ограничительных мер (масочный режим, ПЦР- и ИХА-тестирование больных при госпитализации)", - сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников отметил, что медицинское сообщество края готово к новой волне коронавируса. "В настоящий момент развернуты 210 коек для лечения ковид-пациентов. Еще 1 354 койки медики готовы развернуть в течение суток. Согласно плану, разработанному по поручению губернатора края, в течение недели, если понадобится, будут развернуты 5 100 коек, включая перепрофилированные", - цитирует его ТАСС.

Колесников также обратил внимание на то, что в Ставропольском крае третью неделю наблюдается прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на уровне 16-17%.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 566 млн, из них более 6,3 млн человек скончались. В России выявлены 18 511 120 случаев заражения.