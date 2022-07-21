RuStore хотят предустанавливать на смартфоны и планшеты в России

21 июл. 18:26

Министерство цифрового развития РФ выдвинуло предложение включить магазин приложений RuStore в перечень программ для предварительной установки на технические устройства.

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В конце мая глава ведомства Максут Шадаев говорил, что отечественный магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства - смартфоны, планшеты, компьютеры и другие гаджеты - внутри страны.

"Проектом постановления предусматривается включение в перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, единого магазина приложений, функционирование которого обеспечивается ООО "ВК", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, предложенному министерством.

RuStore заменит программу для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist. "Функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist", - отмечается в сообщении.