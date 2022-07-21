Венгрия хочет закупить у России дополнительные 700 млн кубометров газа до конца года

21 июл. 18:12

Венгрия заинтересована в увеличении поставок газа из России в этом году, сообщил глава МИД Петер Сийярто на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В первую очередь я хотел бы поговорить о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы", - заявил он, начиная встречу в четверг в Москве.

Министр отметил, что "это один из самых важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества". "В нынешней международной обстановке для нас самое важное - обеспечить энергобезопасность Венгрии. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить и договориться о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены", - сказал Сийярто.

По итогам встречи глав МИД двух стран состоялась пресс-конференция, на которой Лавров заявил, что просьба венгерской стороны будет рассмотрена.

"Сегодня наши коллеги заявили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена", - сказал российский министр.

"Практической кооперации конечно же мешает откровенная русофобская политика, которую проводит Вашингтон и евросоюзовский Брюссель <…> Безусловно, мы не заинтересованы в том, чтобы подобного рода вещи мешали нашему сотрудничеству. И будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и попыток наказаний, так сказать", - сказал Лавров.

Сийярто уточнил, что Будапешт рассчитывает купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа. В Венгрии "четко видят", что "без источников из России невозможно закупить плюс 700 млн кубометров" газа. "Можно мечтать, можно дуть различные "воздушные шары", но физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно", - заключил глава венгерского МИД.