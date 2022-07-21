Нани Брегвадзе отмечает 86-летие

21 июл. 17:53

В четверг, 21 июля, знаменитой грузинской певице Нани Брегвадзе исполнилось 86 лет.

Свои поздравления по этому случаю народной артистке Грузии направило министерство культуры, спорта и молодежи страны, передает "Sputnik Грузия".

"Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поздравляет госпожу Нани с днем ​​рождения и желает ей долголетия и творческих активных лет", - сказано в поздравительном письме ведомства.

Нани Брегвадзе родилась в 1938 году в Тбилиси в музыкальной семье, с шести лет она пела русские романсы и песни. Сценическую деятельность она начала в 1956 году, в 1961 году закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили.

В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", затем пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру. Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города".