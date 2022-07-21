На ТЭЦ в Павлодаре случился пожар

21 июл. 17:48

В Павлодаре на ТЭЦ-3 произошел пожар - вспыхнул трансформатор.

В пресс-службе акимата Павлодарской области сообщили, что возгорание началось в 18.25 на территории ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго". В настоящее время производится тушение, на месте работают 26 сотрудников на восьми единицах техники, а также три работника Центра медицинских катастроф, четыре сотрудника ТОО "Семсер-өртсөндіруші".

В ДЧС уточнили, что горит трансформаторное масло без розлива. "Трансформатор находится вблизи здания турбинного цеха №3, на данный момент открытого горения нет... Производится поэтапное отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

В управлении энергетики и ЖКХ заверили, что ограничений по подаче электроэнергии не будет.

"Станция работает в единой энергосистеме. В случае понижения электроэнергии на ТЭЦ-3, возмещение электроэнергии будет произведено от других энергоисточников. По горячему водоснабжению также не будет ограничений", - объяснили в ведомстве.