Азербайджанские и турецкие саперы проводят совместные учения

21 июл. 17:44

Инженерные войска Азербайджана совместно со специалистами ВС Турции продолжают проводить совместные теоретические и практические занятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий военнослужащие в специально отведенном инженерном городке отрабатывают навыки по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов при помощи миноискателей.

В ведомстве отметили, что основная цель учений - повышение боевой готовности личного состава ВС Азербайджана путем обучения военнослужащих тактико-техническим характеристикам инженерно-укрепительных сооружений и правилам их применения.