Россиян призвали ревакцинироваться в связи с ростом заболеваемости COVID-19

21 июл. 17:15

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в России растет преимущественно в связи с распространением относительно легкого штамма"омикрон", проходить ревакцинацию по-прежнему необходимо, напомнил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

Он отметил, что рост числа случаев коронавируса наблюдается во многих странах мира. "В нашей стране это преимущественно штамм "омикрон", который вызывает сравнительно легкое течение болезни, в первую очередь у вакцинированных ранее граждан. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки", - заявил замглавы Минздрава.

По словам Плутницкого, своевременная ревакцинация людей из групп риска позволяет снизить риск осложнений и уменьшает вероятность развития "долгого" ковида. Он подчеркнул, что тяжелые пациенты, которые находятся в реанимации, - это не привитые.

"Мы просим наших граждан очень ответственно относиться к своему здоровью и сделать прививку. Даже если вы заболеете, будучи привитыми, то заболевание будет протекать легко и не приведет к тяжелым последствиям", - добавил замглавы Минздрава.