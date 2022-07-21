За "Аланию" будет играть нападающий из "Словацко"

21 июл. 16:55

Владикавказский футбольный клуб "Алания" оформил аренду нападающего из чешского футбольного клуба "Словацко" тимура Мелекесцева, воспитанника краснодарского футбола, - сообщает пресс-служба осетинского коллектива.

Мелекесцев попал в "Словацко" летом 2020 года. Арендовать его "Алания" будет один год. Уже известно, что футболист выбрал для выступлений за свой новый клуб девятый номер, - передает "АиФ-Ставрополье".

Ранее Тимур Мелекесцев также выступал и за махачкалинское "Динамо" - в дагестанском клубе он провел 21 матч и забил семь мячей.